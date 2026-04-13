  • Devasa projeler karşısında şaşkına döndüler: Avrupa fren yaparken Türkiye gaza basıyor
Türkiye'nin batarya enerji depolama sistemlerinde yaptığı yatırımlarla oyunun kurallarını değiştirdiğini yazan Batı basını, 'Avrupa fren yaparken Türkiye gaza basıyor gibi görünüyor. Türkiye devasa enerji depolama projeleriyle güçlü Avrupa ekonomilerini geride bıraktı' ifadelerini kullandı.

ABDULLAH POLAT13 Nisan 2026 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Türkiye'nin batarya enerji depolama sistemlerinde yaptığı yatırımlar Batı basınında ses getirdi.

Türkiye'nin bataryalara büyük yatırım yaparak oyunun kurallarını değiştirdiği kaydedildi. Türkiye'nin devasa enerji depolama projeleriyle güçlü Avrupa ekonomilerini geride bıraktığı ifade edildi.

Analiz haberde, "Uluslararası enerji dengeleri yeniden şekillenirken, beklenmedik bir gelişme Avrupa'nın dikkatini çekiyor: Avrupa fren yaparken Türkiye gaza basıyor gibi görünüyor. Fosil yakıtlar konusundaki belirsizlik ve temiz enerjiye olan sürekli artan ihtiyaç karşısında Ankara, enerji denkleminde kritik ancak çoğu zaman hafife alınan bir unsura, enerji depolamaya, yoğun yatırım yapıyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de bataryalara yapılan yatırımın rekor seviyeye ulaştığı, Avrupa ekonomilerinin ise yeşil dönüşüm yarışında geride kaldığının altı çizildi.

Türkiye'nin batarya portföyü ile bölgedeki yeni ve temiz enerji merkezinin omurgasını oluşturacağı dile getirildi.

Analizin devamında şu ifadeler yer aldı;

Piller, güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmada kritik bir faktördür. Fazla enerji olduğunda elektriği depolarlar ve üretim azaldığında serbest bırakırlar, böylece fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltırlar.

Uzmanlar, özellikle jeopolitik gerilimlerin tetiklediği yeni fosil yakıt krizi sonrasında, bu tür altyapıların güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

