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Ekonomi

Devler arasında Türkiye rekabeti... 200 uçaklık sipariş ses getirdi!

Pegasus, Boeing ile 36 milyar dolar değerinde 200 uçaklık sipariş anlaşması imzaladı. Dev siparişi manşetlerinden duyuran Batı basını, Boeing'in geride bıraktığı Airbus'a darbe vurduğunu yazdı.

Star Gazetesi20 Aralık 2024 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Devler arasında Türkiye rekabeti... 200 uçaklık sipariş ses getirdi!
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Pegasus Hava Yolları'nın Boeing ile 200 uçaklık yeni sipariş anlaşması imzalaması yabancı basında geniş yankı uyandırdı.

DEVLER ARASINDA TÜRKİYE REKABETİ

Batı basını Boeing'in Airbus'ı geride bırakarak Türkiye'den 36 milyar dolarlık anlaşma kazandığını yazdı.

Haberde, "Boeing, bu yıl şimdiye kadar aldığı en büyük taahhüt olan Pegasus Havayolları'ndan 36 milyar dolar değerindeki siparişi kazandı. Bu siparişle rakip Airbus'a darbe vuruldu" denildi.

Pegasus, 2028 ve sonrasındaki 10 yıla ait uçak ihtiyacına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, Boeing ile sipariş anlaşması imzaladı.

Sözleşmenin toplam değeri güncel liste satış fiyatları üzerinden 36 milyar dolar oldu.

Sipariş, şirketin büyüme hedeflerini desteklerken, 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma stratejisiyle uyumlu kazanımlar sağlayacak.

Boeing'in 737 MAX ailesinin en büyük tek koridorlu uçağı olma özelliğini taşıyan Boeing 737-10, kısa ve orta mesafeli uçuşlar için yüksek verimlilik sunuyor.

Boeing 737-10, üzerindeki CFM International LEAP-1B motorları sayesinde önceki nesil uçaklara göre yüzde 20 daha düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

230'a kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip Boeing 737-10, geniş kabin ve büyük bagaj bölmeleri sunuyor.

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