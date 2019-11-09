Devlet 1.3 milyon kişiye iş buldu

Devlet yılın ilk 10 ayında İŞKUR aracılığıyla 1.3 milyon kişiye iş buldu. İŞKUR’un Ankara’da yapılan 10. Olağan Genel Kurulu’na katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılıyla işe yerleştirmede geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 30 artış olduğunu söyledi. İŞKUR’un kurumsal kapasitesini daha da artırmak ve dinamizmini yükselterek, kurumsal yapısını daha da vizyoner hale getirmenin önemli hedefleri arasında yer aldığını belirten Selçuk “2002’de, İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirme sayısı, sadece 25 bin kişiydi. 2017’de bu sayıyı ilk defa 1 milyonun üzerine çıkardık. Bu yılın ekim sonu itibarıyla da 1 milyon 300 bine yakın özel sektörde işe yerleştirme gerçekleştirdik. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30’luk artışa karşılık geliyor. Özel hedef gruplarına yönelik işe yerleştirme hizmetlerimizde, 2002’de özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen genç sayısı sadece 4 bin 100’dü. Bu sayıyı 2018’de 430 bine çıkardık. Bu yılın ocak-ekim döneminde 430 bini aşkın genci özel sektörde işe yerleştirdik. 2002’de özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 civarıydı. Bu yılın 10 ayında 418 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik” diye konuştu.

2.720 NOKTADA HİZMET

İŞKUR’un hem hizmetlerini hem de kurumsal kapasitesini geliştirme adına toplam 4 bin 765 iş ve meslek danışmanıyla hizmet verdiklerini belirten Selçuk, kurumun 2 bin 720 hizmet noktasıyla vatandaşa ulaştığını söyledi. İşverenlerden, ‘milli ruh’un gereği olarak istihdama daha güçlü katkı sunmalarını özellikle beklediğini ifade eden Selçuk, istihdama yönelik sağladıkları desteklerin bazı çevrelerce sık sık eleştirildiğini anımsattı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun işveren lehine kullanıldığının iddia edildiğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti: “İşsizlik Fonu yapısı gereği devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur. Milletimizin refahı için istihdamın desteklenmesine yönelik faydaları olan bir fondur. İşsizlik sigorta fonuna dair bütün kararlar, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından alınır. İstihdam teşviklerimizin ön şartı, istihdamı korumak ve artırmak olarak belirlenmiştir.”