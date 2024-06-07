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Ekonomi

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'nın yeni görevi belli oldu

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'nın yeni görev yeri Takasbank Genel Müdürlüğü oldu.

AA7 Haziran 2024 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'nın yeni görevi belli oldu
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Arıncı'nın DDK'deki görevi sona erdi. Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 yıldır yürüttüğü DDK Başkanlığı görevini tamamlayarak Takasbank Genel Müdürlüğüne atandığı bilgisini verdi.

Arıncı, "Bu süreçte bana destek olan çalışma arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

- YUNUS ARINCI KİMDİR?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, bugüne kadar 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından bugün itibarıyla Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

Arıncı'nın yerine Devlet Denetleme Kurulu başkanlığına, Kurul üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

  • Yunus Arıncı
  • Devlet Denetleme Kurulu
  • Takasbank Genel Müdürlüğü

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