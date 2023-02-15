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Ekonomi

Devlet deprem yaralarını saracak: Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası afetzedelerin yaralarının sarılabilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar ve devletin tüm kurumları seferber oldu. Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alınacak.

15 Şubat 2023 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Devlet deprem yaralarını saracak: Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor
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Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya alınacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in A Para'ya yaptığı açıklamaya göre çalışmanın tamamlanması sonrası detayların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Deprem bölgelerin olağanüstü hal veya mücbir sebep ilan edildiği için işini yapamayacak firmaların çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilecek. Kısa çalışma ödeneği mevcut durumda 3 ay süreyle yapılabiliyor. Ancak bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlenebilir.

Covid-19 pandemi döneminde de devlet kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğini devreye almıştı. Bu durum çalışma hayatının normalleşmesine katkı sağlıyor.

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