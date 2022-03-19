Devlet desteğiyle kapasiteyi arttırdı, dünyaya satıyor

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 11:43 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:43

İlçede 1960'ta kurulan tesiste, yılda 1500 ton alabalık üretiliyor. Meşe odununda tütsülenen alabalıklar, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, balıkların taze ve dondurulmuş olarak yurt dışına gönderildiğini söyledi.

İşletmeye gereken desteğin verildiğini belirten Acar, "Bu tesise Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesinden yaklaşık 800 bin lira destek verdik. Onun dışında yine yetiştiricilik desteği olarak geçen yılın rakamlarıyla 75-80 bin lira civarında yetiştiricilik desteği oldu." dedi.

İşletmenin Afyonkarahisar'daki büyük tesislerden biri olduğuna dikkati çeken Acar, "Tesisin yıllık yaklaşık 2 milyon avro ihracatı var. Ülke tarımına bu şekilde katkıda bulunuyor. Tesiste hem dondurulmuş hem füme balık işleniyor. İlerleyen dönemlerde butik tesislerin artmasıyla balıkçılık anlamında da ismimizi duyuracağız. Bu şekilde balıkçılık ihracatıyla hem ülke hem de Afyonkarahisar ekonomisine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "DESTEKLE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE İHRACATIMIZI ARTIRDIK"

İşletmenin sahibi Beyazıt Uluturhan da tesisin 62 yıl önce babası tarafından kurulduğunu dile getirdi.

İkinci kuşak olarak üretime devam ettiğini anlatan Uluturhan, şu anda 3 çiftlikte balık yetiştirdiklerini kaydetti.

Uluturhan, 1990'a kadar işleri babasıyla yürüttüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Babamı trafik kazasında kaybedince işin başına geçtim. Balık işleme fabrikası kurduk. Hollanda, Almanya, Avusturya ve Singapur gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. 50 işçi istihdam ediyoruz. Ülkenin ekonomisine katkı sağlıyoruz. İşletmede işlenen 1,5 ton balığın bir kısmı füme, bir kısmı taze donmuş fileto şeklinde ihraç ediliyor. Aldığımız destek 2020 yılında makine, ekipman ve balık işleme tesisinin büyütülmesinde kullanıldı. 2020'de ihracatımız 900 bin avro civarındaydı, 2021'de 1,5 milyon avro kazanç edildi. Destekle ürün çeşitliliği ve ihracatımızı artırdık."

Yurt içinde askeriye, okullar ve cezaevlerine de balık gönderdiklerine işaret eden Uluturhan, soğuk ve temiz suda kaliteli üretim yaptıklarını söyledi.

Balığın lezzetinin suyun çok kaliteli olmasından kaynaklandığının altını çizen Uluturhan, "Rusya'dan da somon ağırlıklı talep var. Lisans için başvurduk. Lisans çıktığında hedefimizde Rusya da var." diye konuştu.