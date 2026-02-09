Devletin güneş yatırımı meyvesini verdi: TÜRKSAT rekor tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES), 2025'te 18,15 gigavatsaat elektrik ürettiğini belirterek, "Bu yatırım sayesinde TÜRKSAT bir yılda 88 milyon liralık tasarruf sağladı." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde kurulan ve yüzde 100 temiz enerji vizyonuyla hareket eden TÜRKSAT GES'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜRKSAT'ın, uzaydan dijital dünyaya kadar tüm hizmetlerini artık yeşil enerjiyle sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "TÜRKSAT GES'te 2025 yılında 18,15 gigavatsaat elektrik üretildi. Bu yatırım sayesinde TÜRKSAT bir yılda 88 milyon liralık tasarruf sağladı." diye konuştu.

Uraloğlu, santralin, TÜRKSAT'ın enerji bağımsızlığını sağladığını ve Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine önemli katkı sunduğunu söyledi.

- "35 BİN NÜFUSLU İLÇENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR"

TÜRKSAT GES'in 131 dönümlük alana kurulduğunu aktaran Uraloğlu, "Santralimiz 2025 yılı içinde gerçekleştirdiği 18,15 gigavatsaat elektrik üretimiyle Ankara'nın Güdül ilçesi gibi yaklaşık 35 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık tüm evsel elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güçte. Ayrıca bu enerji hacmi, 600 köy okulunun bir yıllık aydınlatma, ısıtma ve teknoloji laboratuvarı giderlerini tamamen karşılayacak bir seviyeye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hem enerji güvenliği hem de temiz enerji kullanımı nedeniyle TÜRKSAT GES'in büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Dijital altyapının yenilenebilir enerjiyle beslenmesinin önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT, uzaydaki varlığını güçlendiren milli uydumuz Türksat 6A'nın da dahil olduğu 6 uydusunu, milyonlarca vatandaşımıza hizmet veren e-Devlet Kapısı altyapısını ve geniş kablo ağını artık tamamen temiz enerjiyle yürütür hale geldi. Uzaydan dijital dünyaya, internetten yayıncılığa uzanan tüm kritik servislerimizi çevre dostu kaynaklarla sunmaya başlamanın gururunu yaşıyoruz."

- "10 FABRİKANIN KARBON AYAK İZİNİ SİLİYORUZ"

Uraloğlu, TÜRKSAT GES sayesinde yalnızca 2025'te 8 bin 700 ton karbon salımının engellendiğini bildirdi.

Söz konusu oranın 390 bin 320 ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu üretim, orta ölçekli 10 fabrikanın bir yıllık karbon ayak izini tamamen silmek anlamına da geliyor. 390 bin 320 ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer olan bu çevresel katkı, doğaya 550 futbol sahası büyüklüğünde bir orman kazandırmaya eş boyutta. Bu kapasite, Ankara'nın merkezi semtlerinden Küçükesat ve Ayrancı'nın toplam yüz ölçümünün tamamen sık bir ormanla kaplanmasıyla elde edilecek oksijen faydasına denk geliyor."

Santralin sağladığı söz konusu 88 milyon liralık tasarrufun, TÜRKSAT'ın operasyonel giderlerini önemli ölçüde düşürürken milli kaynakların verimli kullanılması noktasında da örnek bir adım olduğunu belirten Uraloğlu, "TÜRKSAT, uzaydan dijital dünyaya tüm hizmetlerini artık yeşil enerjiyle sunuyor. Ayrıca bu miktar, yüzlerce hastanemizin aydınlatma ihtiyacını karşılayabilecek veya onlarca köyümüzün enerji tüketimini sıfıra indirebilecek büyüklükte. Ulaştırma ve altyapıda çevre dostu, sürdürülebilir ve bağımsız teknoloji hamlelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.