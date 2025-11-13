İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2558
  • EURO
    49,0808
  • ALTIN
    5720.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • DHMİ'den istihdam duyurusu! 48 ARFF memuru alınacak
Ekonomi

DHMİ'den istihdam duyurusu! 48 ARFF memuru alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, ARFF birimlerinde görevlendirilmek üzere 48 yeni memur alımı yapacağını duyurdu.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
DHMİ'den istihdam duyurusu! 48 ARFF memuru alınacak
ABONE OL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 48 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memuru istihdam edecek.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınava başvuracak adayların 1 Eylül 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSS P93 puan türünden en az 70 alması gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular 14-21 Kasım döneminde e-Devlet'te "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden gerçekleştirilecek.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 alanlar, puanı en yüksek adaydan başlanarak uygulamalı sınava çağrılacak.

Adaylar KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanına göre sıralanacak.

İşe alınacak personel 21 havalimanında görevlendirilecek.

  • Devlet Hava Meydanları
  • ARFF memur alımı
  • DHMİ ARFF personel

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.