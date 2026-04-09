Dijital devrim cebinizde: Türk Telekom'dan bedava eSIM ve internet yağmuru!

Türk Telekom, eSIM teknolojisiyle müşterilerine daha kolay, hızlı ve çevre dostu bir mobil iletişim deneyimi sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzaktan tanımlama ve dijital yönetim imkanı sunan eSIM teknolojisi kullanıcı deneyimini hızlandırırken, kağıt ve enerji tüketimini de minimize ediyor.



Bu sayede eSIM, yalnızca teknolojik bir yenilik olmanın ötesinde daha verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir ekosistemin oluşmasına destek oluyor. Dijitalleşme ile çevresel sorumluluğu aynı potada buluşturan eSIM, teknoloji odaklı büyümeyi sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla ileri taşıyan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.



Türk Telekom, eSIM'e özel sunduğu kampanyalar, internet hediyeleri ve avantajlı paketlerle geçişi müşteriler için kazançlı bir deneyime dönüştürüyor. Kampanya kapsamında Türk Telekomlular, ücretsiz eSIM aktivasyonu ayrıcalığından yararlanırken, Sil Süpür'de özel hediyeler ve uygun fiyatlı ek internet paketleri gibi avantajlara da sahip olabiliyor.



Fiziki hat sahibi Türk Telekomlular, mağazaya gitmeden Türk Telekom uygulaması üzerinden eSIM'e geçiş işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve aynı telefonda birden fazla hat kullanabilme seçeneğiyle tüm mevcut tarife ve paketlerden yararlanabiliyor.



eSIM'e geçiş yapan müşteriler, her ay bir kez Sil Süpür'den, haftalık 10 GB internet hediyesinden ve indirimli ek paket fırsatlarından faydalanabiliyor ve yeni eSIM aktivasyonuna ücret ödemiyor.

Ayrıca, eSIM kullanan Türk Telekom müşterileri, Tek Numara Teknolojisi ile eSIM uyumlu akıllı saat üzerinden, akıllı telefonları yanında değilken arama yapabiliyor. eSIM, anında aktivasyon, aynı cihazda birden fazla hat kullanımı ve cihazlar arası kesintisiz bağlantı gibi avantajlarıyla hem bireysel hem de profesyonel yaşamda kolaylık sağlıyor. Söz konusu yenilikçi yaklaşım, akıllı saatler ile kesintisiz ve mesafe tanımaksızın bağlantı kurulmasına imkan sağlayarak kullanıcıların zaman yönetimi yetkinliğini üst seviyeye taşıyor.

