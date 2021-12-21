Dijital Dünyada Finansal Adımlar Zirvesi başladı

21 Aralık 2021 Salı 10:47 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 10:59





Dijital Dünyada Finansal Adımlar Zirvesi 'nin birinci oturumu 'Finansal Teknolojinin Geleceği' başladı.





3 oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturum başlığı 'Finansal Teknolojinin Geleceği'. Bu oturumda, bilginin ulaşması için iletilen mesajların son derece hızlandığı bir dönemde 5G'yi konuşuluyor.

5G'nin getirdiği hız ile dünyanın diğer bir ucuna veri göndermek 10 milisaniyeye düşecek ve bununla birlikte para ile etkileşimimiz de değişecek.

İnternetin bu şekilde hızlı gelişmesi ile beraber yapay zeka alanı da hızlıca gelişiyor. Özellikle finans kuruluşları bu işe büyük yatırım yapıyor.

Zirvenin ikinci oturumunda, karar verme sistemlerinin dijitalleştiği günümüzde 'Bankacılıkta Yapay Zeka Eğilimleri ve Geleceğin Bankacılık Hizmetleri" ile bilişsel yetenek hizmetlerinin bankacılık uygulamalarına dönüştüğü yapay zekâ uygulamalarını ve günümüz bankacılık sektöründe maliyetlerin azalmasıyla birlikte bankaların nasıl yeni teknoloji yatırımları yapması gerektiği tartışılacak.

"Ödeme Ekosistemi: Değişen Davranışlar" başlıklı üçüncü oturumda ise finansal altyapı sağlayıcıları, yeni teknolojiler ve araçlar, finansal kuruluşlar, telekom ve teknoloji şirketleri, sosyal medya ve internet platformlarının ortaklığında yaşam, enerji akışı ve besin döngüsü gibi insan yaşamına dokunan ve yaşam ekosisteminin düzen içerisinde işlemesini sağlayan sistemler tartışılacak. Kullanıcıların istek, ihtiyaç ve davranış modellerinin doğru olarak belirlenmiş olması, yaratılacak yenilikçi iş modelinin özünün belirlenmesi ve bu ekosistemdeki en önemli nokta olan sosyolojik bakışı vurgulayan perspektifler bu oturumda öne çıkacaktır."