Dijital Dünyada Finansal Adımlar Zirvesi başlıyor

21 Aralık 2021 Salı 00:30 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 00:34

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Koza Altın İşletmeleri ile Turkcell'in desteğiyle ve TürkMedya iş birliği ile bugün saat 09:00'da Four Seasons Bosphorus Atik Paşa Salonu'nda düzenlenecek zirveye birbirinden değerli konuklar finans sektöründeki dijitalleşmeyi konuşacak.

Zirveye, TürkMedya İcra Kurulu ve Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen ile 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in yanı sıra; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fatin Rüştü Karakaş, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun katılacak.

Finansal teknolojilerin geleceği, bankacılıkta yapay zeka eğilimleri ve geleceğin bankacılık hizmetleri ve ödeme ekosistemi ile değişen davranışlar konularının konuşulacağı zirve 21 Aralık 2021 Salı günü saat 09:00'da günü Four Seasons Bosphorus Atik Paşa Salonu'nda başlıyor.