Dijitalleşen şirketlerin ihracatı % 30 artıyor

Şirketlerin dijitale yatırımları 2018 yılında yüzde 15 büyüme göstererek 2.3 milyar TL’lik bir seviyeye ulaştı. Türkiye bu anlamda önemli bir çaba gösterse de şirketlerin dijital ihracat karnesi ise hala zayıf. Yapılan araştırmalara göre de Türkiye’nin dijital endeks puanı yüzde 60 seviyesinde ve şirketlerin yüzde 55’i kendilerini dijitalleşme sürecine hazır hissediyor. Ancak, şirketler kendi içlerinde bir dijital dönüşüm süreci yaşarlarken, itibar yönetimi, son kullanıcıya ve iş ortaklarına ulaşmak, satış ağlarını artırmak gibi kendilerine birçok faydası bulunan sosyal medya kullanımı ve e-ticaret konusunda hâlâ dünya ortalamasının çok altında.

GİDİLECEK ÇOK YOL VAR

MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, şirketlerin ihracat hedeflerine uygun şekilde dijital yapıyı yönlendirerek, ihracatlarını minimum yüzde 30 artırabileceklerini söyledi. Garakhanova, “Türkiye’de e-ticaretin toplam perakendedeki payı sadece yüzde 5.3. Dünyada e-ticaretin toplam perakendedeki payı ortalaması ise yüzde 11.1. Bu da daha alınacak çok yolumuzun olduğunu gösteriyor” dedi.Garakhanova, “Bir şirket hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa, kendi sektörüne uygun hedef pazarını belirledikten sonra reeldeki pazarlama faaliyetlerine paralellik gösterecek bir dijital strateji oluşturmalı. Nedir bu? Eğer şirket, Türki Cumhuriyetlere ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyorsa, o ülkelerde en çok hangi sosyal medya kanallarının, e-ticaret sitelerinin kullanıldığını tespit edip ona uygun strateji oluşturmalı. Örneğin; Twitter’ın neredeyse hiçbir etkisinin olmadığı bir ülkede, tüm dijital yönetimi Twitter’a kaydırmak, şirkete hiçbir katkı sunmayacaktır” diye konuştu. Garakhanova, MEZO Dijital olarak şirketlerin hedef ülke ihracatlarına uygun dijital stratejiler uyguladıklarını ifade ederek, bilgi okyanusuna dönüşen interneti doğru kullanan, doğru iletişim kanallarına ulaşan şirketlerin başarıyı yakalayabileceklerini belirtti.

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