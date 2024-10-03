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Ekonomi

Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Birkaç yıl içinde şahitlik edilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Kemal Yüksek, Türkiye'nin dünyada sivil havacılığın yeni merkezi olacağını ve buna birkaç yıl içinde şahitlik edileceğini açıkladı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Dikkat çeken Türkiye açıklaması: Birkaç yıl içinde şahitlik edilecek
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Yüksek, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana'da düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST'te AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST'in dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarı olduğunu belirten Yüksek, TEKNOFEST'e katılan gençlerin dünyaya adalet ve huzuru teknolojiyle beraber getireceklerini söyledi.

Gençlerin her geçen yıl yaptıkları projelerle becerilerini geliştirdiğini ifade eden Yüksek, şöyle devam etti:

"Bizler, gençlerimize destek oluyoruz. Havacılık, uzay ve teknoloji çok önemli unsurlar ve dünyanın kaderini belirliyor. Bizler, insan kaynağı noktasında bu gençlerimizin uluslararası ve uluslararasının da üstünde yetkinliklere ulaşacak altyapı açıyoruz. Havacılığın her alanında dijital içerikler yapmaya başladık. Doğru ve amaca yönelik içeriklerle beraber, bütün gençlerimizin istedikleri kimliği başarabildikleri ölçüde önlerini açacağız. Gençlerimize fırsat eşitliği ve hedeflerine varabilme noktasında onların önünü açabilecek her türlü altyapıyı hazırlıyoruz."

- "TÜRKİYE, HAVACILIKTA BİR MARKA OLDU"

Kemal Yüksek, sivil havacılıkta her geçen gün önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Türkiye, havacılıkta bir marka oldu. Bunu havacılığın her alanına taşımalı ve kalıcılığını temin etmemiz gerekiyor. Burada kendimizi küçük görmemek gerekiyor. Bizim gençlerimiz insanımız isterse, çok üstün seviyede, Avrupa ve ABD'nin de üstünde ürünler geliştirebilir, sistemler kurabilir." dedi.

Gençlerin TEKNOFEST'e teveccüh gösterdiğini aktaran Yüksek, "Gençlerimiz, özellikle bu zalim dünyanın değişmesinde bizi ümitlendiriyor. Karamsarlığa düşmüşken, bunları görünce insanımız cesaretleniyor. Beklenen büyük Türkiye'yi gençlerimizle inşa edeceğiz. Dünyada sivil havacılığın yeni merkezi olacağız. Birkaç sene içerisinde buna şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Yüksek, sivil havacılık sektöründe istihdama yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, üniversitelerde, meslek yüksekokullarında ve liselerde havacılıkla örtüşecek mekanizmayı hayata geçireceklerini kaydetti.

Havacılıkta, yeni teknolojilerin üretilmesi ve bu ürünlerin kabiliyetlerinin geliştirilmesinde TEKNOFEST'teki çalışmaların son derece önemli olduğuna dikkati çeken Yüksek, TEKNOFEST'in havacılık alanına katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

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