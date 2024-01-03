Dikkat! İletişim Başkanlığı uyardı: Bu mesajı açmayın

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dolandırıcıların, kamu kurum ve kuruluşların adı, logolarını kullanarak cep telefonlarına kısa mesaj gönderdiği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada; "Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır. Mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" denildi.

Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.



➡️ Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi... pic.twitter.com/bnEv8qSISk — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 2, 2024

EK MTV YALANI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca bazı basın yayın organlarında yer alan, '2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada bu tür manipülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.