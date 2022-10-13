Dikkat! Paranız birikmiş olabilir: e-Devlet'ten kontrol edin

FARKINDA OLMADAN PARANIZ BİRİKMİŞ OLABİLİR

Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlette aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor.

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

NTV'de yer alan habere göre, Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

e-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA

Ayrıca şahıs ödemeleri sayfasına girerek vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağları da sorgulayabilirsiniz.

DEVLETE GERİ İADE EDİLİYOR

Burada yatırılan tutarlar belirli bir süre içerisinde çekilmediği zaman ise devlete geri iade ediliyor.

PTT ŞUBELERİNDEN PARANIZI ALABİLİRSİNİZ

Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.