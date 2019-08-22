Dil turizmi bitti  diziler devreye girdi

Türkiye’nin en büyük eğitim sorunlarından biri olan yabancı dil öğrenememe sorununa çözüm bulmak için yola çıkan dil kursları, çareyi öğrencileri İngiltere ve ABD’ye yollayan programlarda bulmuştu. Yabancı dil öğreniminde bu programların yetersiz kalması ve dil öğrenme oranının istenilen seviyeye gelememesi üzerine yeni yöntemler devreye girdi. Dünya üzerinde pek çok ülkede şubesi bulunan Wall Street English, dil turizmi yerine öğrencilere özel sitcom dizi çekerek yabancı dil öğrenimindeki başarıyı artırdı.

100 MİLYONLUK YATIRIM

Öğrencilerine kurslara devam etmeleri ve öğretmenlerinin yönlendirmelerine uymaları halinde İngilizceyi öğretebildiklerini ifade eden Wall Street English Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Uçar, “Öğrenci kursa devam ederse bu dili öğreniyor. Biz ise garanti ediyoruz. Derslerimizle örtüşen ve takviye eden bir sitcom dizi var. 20 seviyeye göre hazırlanmış, her ünitede o seviyenin gerekliliklerini içeren bir yapım. İnsanlar artık eğlenerek öğrenmek istiyor. Aslında tıp kazanmış Amerika’ya yerleşmiş ve aktör olmak isteyen bir karakterin anlatıldığı dizi üzerinden yabancı dil eğitimi veriliyor. Öğrenci bu diziden teste tabi tutuluyor. Testi geçerse yeni bir bölüme geçebiliyor” dedi.

Yabancı dil eğitim sektörünün büyüklüğünün 1 milyar TL’yi bulduğu tahmin edilen Türkiye’de her bütçeye uygun kurs olduğunu anlatan Dündar “Türkiye’de bin 200 yabancı dil kursu var. Birçoğunda Almanca, Rusça, Fransızca ve Çince de öğretiliyor. Dil kurslarının fiyatları çok çeşitli. Kurs ve ders saatine göre değişmekle beraber 1.000 TL’ye de kurs var bizim gibi 5.000 TL’ye de kurs var. Biz 20 yılda 100 milyon TL yatırım yaptık. Sadece bina ve insan kaynağı değil teknolojiye de büyük bir yatırım gerçekleştirdik” dedi.

BEN OLDUM YANLIŞI

En büyük sorunun kursu bırakan öğrenciler olduğunu anlatan Dündar “Ben altmış yıllık bir eğitimciyim.Amaç para değil. Bize kayıt olan öğrenci her türlü zaman ayarlaması imkanımıza karşı bir süre sonra kurstan ‘Ben oldum’ deyip ayrılıyorlar. O zaman da dil öğrenilmiyor. Yabancı dilde ‘anlıyorum ama konuşamıyorum’ ifadesi yalandır. Anlayan insan dili konuşabilen insandır” dedi.