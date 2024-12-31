''Diplomatik zafer'' diye duyurdular: Türkiye tüm rakiplerini alt etti

Türkiye'nin arabuluculuğunda 11 Aralık'ta Somali ve Etiyopya arasında imzalanan "Ankara Deklarasyonu" Türkiye'nin Afrika'daki "diplomatik zaferi" olarak nitelendirildi.

"Ankara Deklarasyonu"nun iki ülke arasındaki gerginliği azalttığını yazan Hindistan basını, "Bölge ülkeleri taraf tutmaya başladıkça, tarafsız kalmayı ve bölgesel dinamikleri tek başına değiştirmeyi başaran tek ülke Türkiye oldu. Anlaşmanın başarısı, Türkiye'nin bölgedeki etkisini de artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara anlaşmasının başarısı, giderek istikrarsızlaşan Afrika Boynuzu'nu istikrara kavuşturmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ve ve Etiyopya liderleriyle uzun süreli ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Hint basını, "2011'den beri Somali'ye önemli yatırımlar yapan Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da en büyük denizaşırı askeri üssünü kurdu, binlerce Somali askerine eğitim verdi ve Mogadişu'nun havaalanını ve limanını yönetirken aynı zamanda önemli insani ve askeri yardım sağladı. Biden yönetimi şu anda Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşmayı onaylayarak, karşılıklı çıkarlara, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne dayalı iş birliğini güçlendireceğini söyledi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın "Ankara Deklarasyonu"na nasıl yanıt vereceğinin belirsiz olduğu ifade edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yakın ilişkisinin "Ankara Deklarasyonu"nu faydalı bir platforma dönüştürebileceği dile getirildi.

Ayrıca Afrika Boynuzu üzerindeki nüfuz mücadelesinde Türkiye'nin tüm rakiplerini alt etmiş gibi göründüğüne işaret edildi.