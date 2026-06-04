Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir." dedi.

Bakan Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı da artış göstermiş ve geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puan artışla yüzde 80,1'e yükselerek son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranına değinen Bakan Bolat, "Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşmiştir." dedi.