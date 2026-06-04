İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2026 Perşembe / 19 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,983
  • EURO
    53,5797
  • ALTIN
    6601.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde
Ekonomi

Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir.' dedi.

İHA4 Haziran 2026 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde
ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir." dedi.

Bakan Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı da artış göstermiş ve geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puan artışla yüzde 80,1'e yükselerek son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranına değinen Bakan Bolat, "Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

  • ömer bolat
  • dış ticaret
  • açık
  • azalış

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.