Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocakta yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan 8 milyar 380 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak 2025'te yüzde 73,8 iken geçen ay yüzde 70,8 olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 2 azalarak 19 milyar 492 milyon dolardan 19 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, söz konusu ayda yüzde 5,3 artarak 20 milyar 814 milyon dolardan 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ocakta 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 olarak belirlendi.

Buna göre ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta ocakta imalat sanayisinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta ocakta ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Ocakta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 780 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 285 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 216 milyon dolarla ABD, 1 milyar 49 milyon dolarla İtalya, 900 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.

Ocakta ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 283 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 3 milyar 78 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 870 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 812 milyon dolarla ABD, 1 milyar 273 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın, toplam ithalatın yüzde 42,9'unu oluşturduğu tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1,5 azalırken, ithalat da yüzde 3,4 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ocakta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocakta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9 olarak kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 azalarak 18 milyar 635 milyon dolara düştü. İthalat yüzde 2,4 artarak 27 milyar 533 milyon dolara yükseldi.

Ocakta dış ticaret açığı yüzde 16,6 artarak 7 milyar 628 milyon dolardan 8 milyar 897 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2025'te yüzde 71,6 iken bu yılın aynı ayında yüzde 67,7'ye geriledi.