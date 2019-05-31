Dış ticaret rakamları açıklandı
Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında, yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.
- DHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan´da yıllık bazda ihracat yüzde 4.6 artarken, ithalat yüzde 15.1 azaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.