Dış ticaret rakamları açıklandı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artışla 22 milyar 230 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2020'de yüzde 87,8 iken bu yılın ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi.

İhracat, ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolara, ithalat yüzde 22,5 yükselişle 215 milyar 533 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde yüzde 15,9 azalarak 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2020 döneminde yüzde 77,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 84,3'e yükseldi.

- ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Ekimde enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 19,8, ithalat yüzde 5,9 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde 16 milyar 410 milyon dolardan 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 15 milyar 611 milyon dolardan 16 milyar 533 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, geçen ay 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 13 artarak 36 milyar 193 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 118,9 olarak kayıtlara geçti.