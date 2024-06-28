Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,3 yükselişle 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,4 düşüşle 30 milyar 568 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalışla 6 milyar 502 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mayıs 2023'te yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 78,7'ye çıktı.

- OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34,3 AZALDI



Ocak-mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalışla 56 milyar 33 milyon dolardan 36 milyar 805 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 64,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

- ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta yüzde 9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi. Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayısta 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,7 olarak belirlendi.