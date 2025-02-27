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Ekonomi

Dış ticaret rakamları belli oldu

Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,6 artışla 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Dış ticaret rakamları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,6 artışla 28 milyar 703 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak 2024'te yüzde 76,4 iken geçen ay yüzde 73,7'ye düştü.

- ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocakta yüzde 5 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan 19 milyar 508 milyon dolara çıktı. Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak, 18 milyar 646 milyon dolardan 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 93,6 oldu.

  • Dış ticaret istatistikleri
  • ihracat
  • ithalat

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