Dış ticaret rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 azalışla 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,4 yükselişle 28 milyar 533 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2024'te yüzde 75,7 iken, geçen ay yüzde 72,8'e geriledi.

- OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 18,4 ARTTI

Ocak-şubat döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselerek 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artışla 12 milyar 952 milyon dolardan 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2024 döneminde yüzde 76 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.

- ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan, 19 milyar 127 milyon dolara geriledi. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,1 azalışla 20 milyar 996 milyon dolardan, 20 milyar 337 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, şubat ayında 1 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 2,7 azalarak 39 milyar 464 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

Bu yılın ocak-şubat döneminde ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta şubatta ara mallarının payı yüzde 72,7, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,9 olarak hesaplandı.

İthalatta, yılın ilk iki ayında ara mallarının payı yüzde 72,8, tüketim mallarının payı yüzde 14,4 ve sermaye mallarının payı yüzde 12,6 oldu.

- ALMANYA İHRACATTA, RUSYA İTHALATTA İLK SIRADA

Şubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 689 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 245 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 195 milyon dolarla ABD, 1 milyar 86 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 12 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı 3 milyar 470 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 565 milyon dolarla ABD, 2 milyar 525 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 76 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 977 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ine karşılık geldi.

Şubatta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 3 milyar 863 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 542 milyon dolarla Çin, 2 milyar 143 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 269 milyon dolarla ABD, 1 milyar 234 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sini oluşturdu.

Ocak-şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırada 8 milyar 261 milyon dolarla Rusya yer buldu. Bu ülkeyi 7 milyar 628 milyon dolarla Çin, 3 milyar 997 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 699 milyon dolarla ABD, 2 milyar 175 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ü olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 0,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1,8, ithalat yüzde 6 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Şubatta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,5'i, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3'ü buldu.

Şubatta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4 olarak kaydedildi.

Ocak-şubat döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

- ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise şubatta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azalarak 18 milyar 851 milyon dolara geriledi. İthalat ise yüzde 1,8 artarak 26 milyar 772 milyon dolara yükseldi.

Şubatta dış ticaret açığı yüzde 11,9 artarak 7 milyar 78 milyon dolardan 7 milyar 921 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2024'te yüzde 73,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,4'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 38 milyar 123 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 yükselişle 53 milyar 703 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,7 artarak 13 milyar 954 milyon dolardan 15 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2024 döneminde yüzde 72,7 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71'e geriledi.