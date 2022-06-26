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Ekonomi

Dışa bağımlılığın kilidini kıracak! Türkiye'nin mega projelerinde geri sayım sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önümüzdeki yıl tamamlanacak Sakarya Gaz Sahası Projesi'nin Cumhuriyetin 100. yılına atıfla 100 saniyede anlatıldığı bir video paylaştı. Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği projeler için geri sayım sürüyor.

AA26 Haziran 2022 Pazar 16:26 - Güncelleme:
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Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkışının ve sahadaki çalışmaların anlatıldığı animasyon video paylaştı.

Paylaşımında "100 saniyede 100 yılın projesi" başlığını kullanan Dönmez, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, 13 Haziran'da, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni" düzenlenmişti.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • Sakarya Gaz Sahası Projesi
  • doğalgaz

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