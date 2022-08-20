Dışa bağımlılık sona eriyor: 7 bin ton, alanında Türkiye'de tek

Başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) namlu ihtiyacının karşılanması amacıyla Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Çelik Fabrikası'nda kurulumu devam eden serbest dövme pres atölyesinin aralık ayında hizmete alınması planlanıyor.

MKE AŞ Kırıkkale Çelik Fabrikası'nda 2018 yılında devreye alınan Çelikhane Atölyesi, günlük 540 ton üretim kapasitesi ile öncelikle TSK'nin ihtiyaçlarını, sonrasında ise yurt içi sanayinin dışa bağımlılığını azaltma amaçlı olarak kaliteli çelik malzeme ihtiyacını yerli imkanlarla üretmeye devam ediyor.

Ekim ayında tamamlanması ve aralık ayında da hizmete alınması planlanan serbest dövme pres atölyesinde, TSK'nin namlu ihtiyaçları, vasıflı dövme çelik, gemi şapları, uçak motorlarının turbo fan ve diskleri ile demir çelik sektörü için hadde merdaneleri üretilecek.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, MKE AŞ'nin statü değişikliğinin ardından adeta şaha kalktığını söyledi.

Çelik Fabrikası'nda serbest dövme pres atölyesi kurulumunun da devam ettiğini aktaran Can, şöyle konuştu:

"7 bin tonluk, alanında Türkiye'de tek. Dünyada ise böyle 10 tesis var, 11'incisini de Kırıkkale'ye kazandırdık. Bütün bu yatırımlara MKE'nin anonim şirketi olmasının çok ciddi katkısı oldu. Tesis, aralık ayında devreye girecek ve üretime başlayacak. İnşallah Cumhurbaşkanımız da açılışını gerçekleştirecek. Tesiste, uçak, otomobil ve roketlerin önemli parçaları üretilecek. MKE AŞ ve Kırıkkale'miz, savunma sanayisinde dünyanın sayılı merkezlerinden biriyken, şimdi serbest dövme çelik alanında da farklı bir alana evrildi. Bu üniteyle hurda alüminyum malzemeler burada alüminyum külçesi haline gelecek. Alüminyumun da farklı türevleri üretilecek. MKE AŞ ve Kırıkkale artık alüminyum sektöründe de Türkiye'de önemli merkezlerden birisi olacak."