  Türkiye'den ''Ermenistan'' açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı
Ekonomi

Türkiye'den ''Ermenistan'' açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, 'Ermenistan ile ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz ile Ermenistan Arasında Doğrudan Ticaretin Başlatılması Hakkında:

Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır.

İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.

