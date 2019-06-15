Dişte İtalya ve Fransa’yı solladık

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır “Bu yıl yabancı katılımcımız rekor düzeydeydi. Özellikle Balkan ülkelerinden yoğun bir katılım vardı. 15 bine yakın yerli-yabancı ziyaretçiyi fuarımızda ağırladık. 300’e yakın katılımcımız son teknoloji ürünlerini sergiledi. Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı konumuna geldik. İtalya’yı ve Fransa’yı geçtik diyebilirim. 100’e yakın yurt dışından İstanbul’a gelip fuar standı açan firma vardı. Önümüzdeki yıl yabancı ziyaretçi sayısının en az yüzde 20 artmasını bekliyoruz. Özellikle yabancı katılımcı konusundan yüzde 50 büyüme bekliyoruz ” dedi.

Türk ekonomisinin yurt dışında pozitif bir algıya sahip olduğunu ifade eden Çakır, “ Üreticimizin tek çıkış yolu ihracat. Bu yıl ihracat potansiyelimizi yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artmasını bekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE MERKEZ OLDU

Çakır “Ülkemiz küresel diş ekipmanları sektörü açısından merkez konumunda. Bu yıl ilk kez Almanya’daki IDS ve Dubai’deki AEEDC fuarlarında İKMİB’le ortak geliştirdiğimiz proje ile Türk pavilyonları kurduk. Katılımcılarımız büyük ilgi gösterdi. Önümüzdeki yıllarda da bu projeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yerli üretimde hedef yüzde 30’a ulaşmak

Türkiye’deki diş hekimi sayısının 5 yıl içerisinde 35 binden 85 bine çıkacağını söyleyen DİŞSİAD Başkanı, ağız ve diş sağlığı ekipmanları sektörünün yerlileşme konusunda büyük yol katettiğini belirtti. Ali Çakır, sektörün 2023 hedefleri arasında yerlileşme oranını yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.