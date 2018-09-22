Dişte yerli hamle

Diş malzemeleri sektöründe şu an 10 ülke ile ticaret yapan Öncü Dental, 2018 sonunda toplam cirosunun yüzde 10’unu ihracatla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Taylan menşeli diş macunu markası Dentiste’yi Türkiye’de üretmek için girişimde bulunan şirket, 6 milyon TL yatırım gerçekleştirdiği yeni nesil kanal eğrisi ürününü dünya pazarlarına sunacak.

Öncü Dental Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, dünya pazarlarına sunmaya hazırlandıkları yeni nesil kanal eğrisini ve diğer projelerini anlattı. Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesinin önündeki tek engelin cari açık olduğunu söyleyen Uçar, yerli üretim hedefleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

İHRACAT YAPACAĞIZ

“Yaklaşık 6 milyon TL yatırımla üretime hazır hale getirdiğimiz ve 2018 sonunda dünya pazarlarına sunmaya hazırlandığımız yeni nesil kanal eğrisi ‘T-Endo’, ülkemizde bir ilki temsil edecek. Dentac markamız bünyesinde, Türkiye’de üretilen bir kanal eğrisi, ilk kez dünya pazarlarında boy gösterecek. Şu anda Azerbaycan’dan, İran’dan, Irak’tan ve İtalya’dan talepler gelmeye başladı. Öncü Endo Akademi bünyesindeki diş hekimlerimiz bu ürünün sunumunu şimdiye kadar altı farklı ülkede gerçekleştirdi. Ürünün CE belgesi çıktıktan sonra yıl sonunda yakın coğrafyamıza ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Yüzde 85’i ithalat olan bir sektörde ihracat payını artırmanın yollarını arıyoruz ve bu kapsamda ciddi yatırımlar yapıyoruz. T-Endo, ülkemizde üç önemli üniversite tarafından da kabul görmüş bir ürün.”

YÜZDE 90 YERLİLİK

Erkan Uçar, ithal edilen diş macunlarının Türkiye’de üretilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “2019’dan itibaren Türkiye’de üretmek için Taylandlı yetkililerle pazarlık halindeyiz. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Dentiste’nin yüzde 98’i Türkiye’de üretiliyor olacak. Maliyetteki yerlilik oranı ise yüzde 90 oranında TL cinsinden gerçekleşecek. Asıl hedefimiz ise Türkiye’den bölge ülkelere Dentiste’ markası ile diş macunu ihracatı gerçekleştirmek” dedi.