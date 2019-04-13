Dişten sağlık turizmine 50 milyon dolarlık katkı

Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve İran’dan fuara gelen diş hekimleri özellikle implant tedavisinde kullanılan teknolojilere ilgi gösteriyor.

FUAR ETKİLİ OLDU

Ağız ve diş sağlığında Türkiye’nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan IDEX İstanbul Fuarı’nda özellikle implant tedavisindeki teknolojilere ilginin büyük olduğunu vurgulayan Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, “Türkiye’de sağlık turizminde özellikle saç ve dişe ilgi büyük. Geçtiğimiz yıl sadece diş için 100 bin turist ülkemize gelerek, 50 milyon dolar civarında döviz bıraktı. Bu yıl da bu rakamı IDEX İstanbul Fuarı’nın katkısıyla yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. IDEX İstanbul fuarımız Türkiye’de sektörün tek fuarı olması nedeni ile yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası. Bu yıl fuarımızda özellikle Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve İran’dan çok sayıda diş hekimi ağırlıyoruz” dedi.