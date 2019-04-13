Dişten sağlık turizmine 50 milyon dolarlık katkı
Ağız ve diş sağlığı alanında tek uluslararası organizasyon olan IDEX İstanbul Fuarı, yerli ve yabancı diş hekimleri başta olmak üzere sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi ile devam ediyor.
Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve İran’dan fuara gelen diş hekimleri özellikle implant tedavisinde kullanılan teknolojilere ilgi gösteriyor.
FUAR ETKİLİ OLDU
Ağız ve diş sağlığında Türkiye’nin tek, bölgenin en büyük 3 fuarından biri olan IDEX İstanbul Fuarı’nda özellikle implant tedavisindeki teknolojilere ilginin büyük olduğunu vurgulayan Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır, “Türkiye’de sağlık turizminde özellikle saç ve dişe ilgi büyük. Geçtiğimiz yıl sadece diş için 100 bin turist ülkemize gelerek, 50 milyon dolar civarında döviz bıraktı. Bu yıl da bu rakamı IDEX İstanbul Fuarı’nın katkısıyla yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. IDEX İstanbul fuarımız Türkiye’de sektörün tek fuarı olması nedeni ile yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası. Bu yıl fuarımızda özellikle Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve İran’dan çok sayıda diş hekimi ağırlıyoruz” dedi.
EN TERCİH EDİLEN BİZİZ
Türkiye’ye diş tedavisi için özellikle Arap ülkelerinden yoğun bir ilgi olduğunu belirten Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın herhangi bir yerinden Almanya’ya implant tedavisi için giden bir turist minimum 10 bin Euro civarında bir harcama yaparken, ülkemize gelen turistler bu hizmet için 3-4 bin Euro gibi bir bedel ödüyor. Üstüne de ülkemizin doğal güzelliklerinden de yararlanarak tatilini de yapıp ülkesine dönüyor. Üstelik burada daha kaliteli tedavi ve hizmet alıyor. Asıl bu en büyük tercih nedenimiz. Sektör olarak en büyük hedefimiz diş tedavisinde özellikle Avrupalı turistleri ülkemize çekmek. İşte burada imdadımıza fuarımız yetişiyor.”
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