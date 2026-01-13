Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını belirledi

Kuruldan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl ramazandan itibaren geçerli olacak fitre miktarının belirlendiği ifade edildi.

Toplantı sonrası alınan kararlara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadisişerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 lira olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine, bu meblağın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi."