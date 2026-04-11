Diyanet'ten atama müjdesi: 3 bin 209 yeni personel alınacak

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar, 20 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.



Taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 209 aday imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi olacak.



Adaylarda, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puan türlerinden en az 50 puan alması, hafız kontenjanından başvuranlarda hafız olmaları şartları aranıyor.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.