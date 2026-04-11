11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Ekonomi

Diyanet'ten atama müjdesi: 3 bin 209 yeni personel alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan alanlara sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 209 aday imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar, 20 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 209 aday imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi olacak.

Adaylarda, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puan türlerinden en az 50 puan alması, hafız kontenjanından başvuranlarda hafız olmaları şartları aranıyor.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.