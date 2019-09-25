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Diyarbakır ve Şanlıurfa yatırım üssü oluyor

Yapılan değişiklikle ikinci el makine ve ekipmanlar teşvik kapsamına alındı. Karar sonrası Doğu’ya fabrikasını taşıyacaklara 5 yıl sigorta primi ile 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği verilecek. Bu sayede çok sayıda firmanın Diyarbakır Tekstilkent ile Şanlıurfa’daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’ne fabrikasını taşıması bekleniyor.

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Teşvik uygulamasında yapılan değişiklik sayesinde Diyarbakır’ın hazır giyim, Şanlıurfa’nın ise ayakkabı üssü olması yönünde önemli adım atıldı. İkinci el makine ve ekipmanların teşvik kapsamına alınmasıyla Doğu ve Güneydoğu’ya fabrikasını taşıyacaklara 5 yıl sigorta primi ile 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği verilecek. Bu sayede çok sayıda firmanın Diyarbakır Tekstilkent ile Şanlıurfa’daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’ne fabrikasını taşıması bekleniyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, 2012 yılından bu yana yürürlükte olan teşvik uygulamasında Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın büyük avantaj sağlayan 6. bölgede yer aldığını anımsattı. 

11 MİLYARLIK YATIRIM

Son 9 yılda Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 2 bin 60 girişimcinin yatırım teşvik belgesi aldığını aktaran Maral, bunların yaklaşık 11 milyar lira yatırım ve 95 bin istihdam taahhüt ettiğini söyledi. Maral, her iki kentin bakanlığın sunduğu destekler sayesinde yatırım için cazip hale geldiğini dile getirerek, bazı firmaların batıdaki fabrikalarını bölgeye taşımak için ikinci el makine ve ekipmanların da teşvik uygulamasına alınmasını talep ettiğini aktardı. Firmaların ikinci el makine ve ekipman talebinin bakanlıkça kabul edilerek, kısa süre önce bu konudaki düzenlemenin yürürlüğe konulduğunu vurgulayan Maral, şöyle konuştu:      

“Düzenlemenin Diyarbakır’da Tekstilkent, Şanlıurfa’da ise Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi projelerinin devreye gireceği döneme denk gelmesi çok iyi oldu. Şanlıurfa’da ayakkabı üretimi için 13 fabrika binası yaptık. Girişimci sadece makinesini getirip, üretime başlayacak. Diyarbakır’da da 6 yıldır yapımı süren Tekstilkent için altyapı çalışmaları tamamlandı. Yatırımcılar uzun süredir bunu bekliyordu. Bu yasal değişiklik Diyarbakır’ın hazır giyim, Şanlıurfa’nın ise ayakkabı sektörünün yeni merkezi olmasını sağlayacak.”     

Fabrikalar 2020’de faaliyette

Hasan Maral, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun büyük çabası sonucu oluşturulan Diyarbakır Tekstilkent’in 10 bin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in katkısıyla kurulan Şanlıurfa’daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’nin ise 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, “Her iki ildeki fabrikalar 2020 yılında faaliyete geçecek. Düzenlemenin girişimcilere sağladığı avantajı İstanbul, İzmir ve Bursa’da ziyaret edeceğimiz girişimcilere anlatacağız. Fabrikalarını Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya taşımalarını önereceğiz. Büyük talep olacak, yatırımcılar duydukça gelecek.” diye konuştu.      

Çok sayıda firma taşınacak

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı Diyarbakır’ın sahip olduğu genç nüfus dolayısıyla yatırımcılar için çok uygun bir şehir olduğunu söyledi. İstanbul’da artan maliyetler ve işçi bulma konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle firmaların Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yöneldiğine işaret eden Odabaşı, şunları kaydetti: “Teşvik uygulaması, Diyarbakır’a yatırım yapan firmalara büyük avantaj sağlıyor. Bakanlığın aldığı bu karar bize moral verdi. İkinci el makinenin teşvik uygulamasına alınması bölgeyi daha da cazip hale getirdi. Bu karar aynı zamanda ikinci el makinelerin üretime katılmasını da sağlayacak. Son 2 yılda Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun desteğiyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstilkent de yatırım parselleri oluşturuldu. Kısa sürede çok sayıda firma  fabrikasını Diyarbakır’a taşıyacak.”   

Sigortanın 889 lirasını devlet karşılayacak

Düzenlemeyle 2020 yılı sonuna kadar başvuru yapıp en az 100 kişi istihdam edeceklerin gelir vergisi stopajı, sigorta primi ve sigorta primi iş veren payı desteğinden faydalanacağını ifade eden Maral, “Destekle bir işçinin sigortasının işveren üzerindeki 985 liranın yaklaşık 889 lirasını devlet karşılayacak. Ayrıca yatırımcı 6. teşvik uygulamasının avantajlarından da faydalanmaya devam edecek” dedi.

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