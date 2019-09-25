Diyarbakır ve Şanlıurfa yatırım üssü oluyor

Teşvik uygulamasında yapılan değişiklik sayesinde Diyarbakır’ın hazır giyim, Şanlıurfa’nın ise ayakkabı üssü olması yönünde önemli adım atıldı. İkinci el makine ve ekipmanların teşvik kapsamına alınmasıyla Doğu ve Güneydoğu’ya fabrikasını taşıyacaklara 5 yıl sigorta primi ile 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği verilecek. Bu sayede çok sayıda firmanın Diyarbakır Tekstilkent ile Şanlıurfa’daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’ne fabrikasını taşıması bekleniyor. Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, 2012 yılından bu yana yürürlükte olan teşvik uygulamasında Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın büyük avantaj sağlayan 6. bölgede yer aldığını anımsattı.

11 MİLYARLIK YATIRIM

Son 9 yılda Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 2 bin 60 girişimcinin yatırım teşvik belgesi aldığını aktaran Maral, bunların yaklaşık 11 milyar lira yatırım ve 95 bin istihdam taahhüt ettiğini söyledi. Maral, her iki kentin bakanlığın sunduğu destekler sayesinde yatırım için cazip hale geldiğini dile getirerek, bazı firmaların batıdaki fabrikalarını bölgeye taşımak için ikinci el makine ve ekipmanların da teşvik uygulamasına alınmasını talep ettiğini aktardı. Firmaların ikinci el makine ve ekipman talebinin bakanlıkça kabul edilerek, kısa süre önce bu konudaki düzenlemenin yürürlüğe konulduğunu vurgulayan Maral, şöyle konuştu:

“Düzenlemenin Diyarbakır’da Tekstilkent, Şanlıurfa’da ise Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi projelerinin devreye gireceği döneme denk gelmesi çok iyi oldu. Şanlıurfa’da ayakkabı üretimi için 13 fabrika binası yaptık. Girişimci sadece makinesini getirip, üretime başlayacak. Diyarbakır’da da 6 yıldır yapımı süren Tekstilkent için altyapı çalışmaları tamamlandı. Yatırımcılar uzun süredir bunu bekliyordu. Bu yasal değişiklik Diyarbakır’ın hazır giyim, Şanlıurfa’nın ise ayakkabı sektörünün yeni merkezi olmasını sağlayacak.”