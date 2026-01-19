İSTANBUL 5°C / 1°C
Ekonomi

Diyarbakır'da uçuşlar iptal

Yoğun kar yağışı nedeni ile bugün gerçekleştirilmesi planlanan Diyarbakır-İstanbul uçak seferleri iptal edildi.

IHA19 Ocak 2026 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Diyarbakır'da uçuşlar iptal
Diyarbakır'da dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile bugün gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul uçuşları iptal edildi.

Son dönemlerin en sert kışının yaşandığı Diyarbakır'da hava ve kara ulaşımında aksaklıklar meydana geldi. Kar sonrası oluşan buzlanma nedeni ile karayolunda ilerlemekte güçlük çeken araçlar hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı. Buzlanma nedeni ile birçok noktada kara trafiği durma noktasına geldi.

Öte yandan kar yağışı hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Bugün Diyarbakır'dan İstanbul'a yapılması planlanan 3 uçuş iptal oldu. Ankara ve İzmir uçuşlarında da rötar meydana geldi.

Kent genelinde yağışların akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

