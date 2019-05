Diyarbakır'dan dünyaya alyans satıyor Diyarbakırlı kuyumcu Serdar Ay, 30 yıl önce kurduğu 'Made in Diyarbekir' logolu alyansları dünya piyasasına sürme hayalini gerçekleştirdi. Ay, 'Şu an Diyarbakır´da ürettiğimiz alyansları Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve Azerbaycan gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem ülke ekonomisine can katıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Bu 30 yıl önce kurduğum bir hayal idi' dedi.