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Ekonomi

Doğal gaz devi resmen duyurdu: Tam 5,7 milyon metreküp

Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın düzenli olarak ihlal ettiği doğal gaz sözleşmesini 'her an' feshedebileceğini bildirdi. Ayrıca Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği belirtildi.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 19:22 - Güncelleme:
Doğal gaz devi resmen duyurdu: Tam 5,7 milyon metreküp
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği belirtildi.

Moldova'nın doğal gaz ödemeleri konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği aktarılan açıklamada, "Moldova tarafı, tedarik edilen gazın ödeme koşullarına ilişkin sözleşme hükümlerini düzenli olarak ihlal etmektedir. Aynı zamanda daha önceki yıllarda tedarik edilen gaza ilişkin borçların ödenmesi konusunda henüz bir anlaşma imzalamadılar. Bu nedenle Gazprom, mevcut sözleşmeyi dilediği zaman feshetme hakkına sahiptir." ifadesine yer verildi.

TAM 5,7 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, yaptığı açıklamada, Gazprom'un Moldova'ya günlük 8 milyon metreküp yerine 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk ettiğini, Moldova'nın daha fazla gaza ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğal gaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

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