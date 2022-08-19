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Ekonomi

Doğal gaz devi tarih verdi! Resmen duydurlar

Doğal gaz devi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirdi. Söz konusu doğal gaz bakım ünitesinin onarımı Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 20:10 - Güncelleme:
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Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

DOĞAL GAZ SEVKİYATI 3 GÜN SÜREYLE ASKIYA ALINACAK

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.

DOĞAL GAZ KAPASİTESİ YÜZDE 20'YE İNDİRİLMİŞTİ

Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

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