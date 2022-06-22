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Ekonomi

Doğal gaz krizinde alarm aşaması eşiği! 'Kıyamet senaryosu' iması

Ukrayna krizinin ardından AB'nin önlemleri, Avrupa'daki doğal gaz ve petrol krizini derinleştiriyor. Alman basınına konuşan kaynaklar, Berlin'in yaşadığı doğal gaz krizi, alarm seviyesinin eşiğinde olduğunu söyledi. Bundesnetzagentur Başkanı Krebber, 'kıyamet senaryosu' imasında bulunarak, gazın kesilmesi halinde bir plan olmadığını ifade etti.

Star Gazetesi22 Haziran 2022 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve ardından gelen Batı yaptırımları, küresel enerji krizini had safhaya çıkardı.

Die Welt'in konuyla ilgili yakın kaynaklara dayandırdığı bir habere göre Almanya, doğal gaz acil durum planında beş ila 10 gün içinde ikinci aşamaya girmeye hazırlanıyor.

Federal Enerji ve Su Endüstrileri Birliği, acil durum planının bir sonraki adımının yürürlüğe girip girmediği sorusunu doğrulamaktan kaçındı ancak, reddetmedi.

Ülkenin doğal gaz düzenleyicisi Bundesnetzagentur geçtiğimiz günlerde, üreticiler arasında doğal gaz tüketimini azaltmayı amaçlayan ve önümüzdeki haftalarda başlatılacak olan bir sistemin ayrıntılarını açıkladı.

DOĞAL GAZ KRİZİNDE ALARM AŞAMASI! KIYAMET SENARYOSU

Kurumun başkanı, mevcut gaz arzının Almanya'ya kış boyunca devam edip etmeyeceği konusundaki endişelerini açıkça dile getirdi. Aynı zamanda, Almanya'nın en büyük enerji kuruluşunun CEO'su olan Markus Krebber, kıyamet senaryosunu imasında bulunarak, "Doğal gaz tamamen kesilirse, şu anda Avrupa düzeyinde yeniden gaz dağıtmak için bir plan yok." dedi.

'Alarm aşaması' "gaz arzında bir kesinti veya süreçteki bir bozulama varken, olağanüstü yüksek bir gaz talebi olduğunda tetiklenir. Öte yandan piyasa, hala bu aksama ile başa çıkabilir. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın üç aşamalı planına göre piyasa dışı önlemler almaya gerek kalmadan talepler karşılanabilir.

Alarm aşamasına geçilmesi halinde, önlemler kamu hizmetlerinin gaz maliyetlerini tüketicilere yansıtmasına izin verecek. Bu fiyat artışlarının ne kadar yüksek olacağı belirsiz olsa da bir kaynak, ortalama üç kişilik bir hanenin 2.000 avro kadar yüksek bir artışla karşı karşıya kalabileceğini öne sürüyor.

Star Gazetesi

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