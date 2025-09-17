Doğal gaz talebinde büyümenin lokomotifi Orta Doğu ve Asya olacak

AA muhabirinin Uluslararası Gaz Birliğinin (IGU) "Küresel Doğal Gaz 2025" raporundan derlediği verilere göre, Asya, Kuzey Amerika, Rusya ve Orta Doğu'da artan talebin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 1,9'luk büyüme kaydetti. Bu çerçevede 2024 küresel doğal gaz talebi 4 trilyon 122 milyar metreküp olarak belirlendi.

Küresel doğal gaz talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla 71 milyar metreküpe tekabül eden yüzde 1,7'lik büyümeyle 4 trilyon 193 milyar metreküpe ulaşacağı, talep artışında konut, sanayi ve elektrik üretim sektörlerinin ana etkenler olacağı değerlendiriliyor.

2025'te geçen yıla göre daha yavaş bir tempoda gerçekleşmesi öngörülen büyümede 28 milyar metreküple Orta Doğu ilk sırada yer alacak. Bölgeyi 16 milyar metreküple Asya10 milyar metreküple Kuzey Amerika takip edecek.

- ÜRETİMDE EN FAZLA ARTIŞIN KUZEY AMERİKA'DA OLMASI BEKLENİYOR

Küresel doğal gaz üretimi geçen yıl 2023'e göre Orta Doğu'daki artış ve Rusya'daki toparlanma nedeniyle 65 milyar metreküp artışla 4 trilyon 90 milyar metreküpe yükseldi.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden biri olan ABD'de ise üretim yüksek depolama seviyeleri ve ılıman kışlar nedeniyle düşük fiyatlar karşısında sabit kaldı.

Doğal gaz üretiminin bu yıl yaklaşık yüzde 2,1 düzeyindeki 87 milyar metreküplük artışla 4 trilyon 177 milyar metreküpe yükselmesi öngörülüyor.

Üretimde en fazla artışın 40,1 milyar metreküp Kuzey Amerika'da yaşanması bekleniyor. Kuzey Amerika'yı, 21,3 milyar metreküple Orta Doğu, 13 milyar metreküple Afrika, 10,1 milyar metreküple Asya, 3,9 milyar metreküple Güney Amerika, 1,6 milyar metreküple Okyanusya'nın takip edeceği değerlendiriliyor.

Öte yandan üretimin Avrupa'da 3,4 milyar metreküp, Okyanusya'da 300 milyon metreküp azalacağı tahmin ediliyor.

- TÜKETİM ARTIŞINDA ORTA DOĞU AÇIK FARKLA ÖNE ÇIKACAK

Doğal gaz tüketiminde en fazla artışın 28,2 milyar metreküple Orta Doğu'da görülmesi bekleniyor.

Orta Doğu'yu 15,9 milyar metreküple Asya, 10,4 milyar metreküple Kuzey Amerika, 5,7 milyar metreküple Afrika, 5,2 milyar metreküple Avrupa, 3,9 milyar metreküple Güney Amerika, 1,7 milyar metreküple Rusya'nın takip etmesi öngörülüyor.

- KÜRESEL DOĞAL GAZ TİCARETİNDE LNG'NİN PAYI ARTACAK

Yılın ilk yarısında küresel doğal gaz ticaretinde LNG'nin payı bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 2,2 artarak 340 milyar metreküpe yükseldi.

Söz konusu artışta Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkinin 1 Ocak'ta kesilmesi ve sonraki aylarda Avrupa'nın depolama kapasitesinin düşmesiyle ithalatın artırılması etkili oldu.

LNG ithalatı Avrupa'da ilk 6 ayda yüzde 23,5 artarken Asya'da ise ılımlı geçen kış hava şartları, Çin ve Japonya gibi büyük pazarlarda depoların yeterli dolulukta olması ve LNG fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle ithalat yüzde 8,8 azaldı.

Geçen yılki doğal gaz ticaretinin yüzde 51'ini oluşturan ve 555 milyar metreküp olarak öne çıkan LNG ticaretinin 2025'te küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 54'ünü oluşturması ve boru gazına karşı 2022'den bu yana sahip olduğu liderlik konumunu sürdürmesi öngörülüyor.

Küresel doğal gaz tüketimi 2019'da 3 trilyon 926 milyar, 2020'de 3 trilyon 859 milyar, 2021'de 4 trilyon 69 milyar ve 2022'de 3 trilyon 992 milyar metreküp olarak 2023'te 4 trilyon 51 milyar metreküp olarak hesaplanmıştı.