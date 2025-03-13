Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek konferansında, Türkiye'de enerji talebinin arttığını, bu nedenle petrol, doğal gaz ve elektrik üretimine daha fazla yatırım yapıldığını söyledi.

Piyasada karşılaştıkları en büyük zorluğun ithalat bağımlılığı olduğuna işaret eden Bayraktar, "Politikamızı, enerji güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımıza güvenilir, uygun fiyatlı enerji tedarik edebilmek için ithalat bağımlılığını azaltmak konuları şekillendiriyor." diye konuştu.

Bayraktar, yenilenebilir enerji kullanımını da artırmaya odaklandıklarını vurgulayarak, küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda gelecek birkaç yılda büyük ilerleme kaydedileceğini dile getirdi.

Sakarya gaz sahasından günlük yaklaşık 7,5 milyon metreküp gaz çıkarıldığına değinen Bayraktar, "Bunu önümüzdeki ay 9,5 milyon metreküpe, 2026'da 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu da bizim iç ihtiyacımızın yüzde 15'inin Sakarya gazından gelmesini sağlayacak. 2030'a doğru gaz ihtiyacımızın yüzde 30'u Sakarya'dan gelecek." dedi.

"TPAO'NUN KONVANSİYONEL OLMAYAN PETROL VE GAZ ÜRETİMİNE YÖNELİK ANLAŞMASI TARİHİ BİR ADIM"

Bayraktar, konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimi için beceriler geliştirmek ve fırsatlar aramanın önemine işaret ederek, bu konuda önemli bir adım attıklarını söyledi.

TPAO'nun Continental Resources ve TransAtlantic ile bu alana girmek üzere bir anlaşma imzaladığını belirten Bayraktar, "Amerikalı ortaklarımızla birlikte bölgede (Diyarbakır Havzası) konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimine odaklanacağız ve bu Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinde bu alanda bir ilk olacak. Bence bu çok tarihi bir adım olacak. Türkiye'de petrol ve gaz aramacılığında yeni bir dönem açılacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Bayraktar, bu alandaki altyapı yatırımlarının ihtiyaç fazlası gazı başta güneydoğu Avrupa olmak üzere komşu pazarlara ihraç etmeye imkan vereceğini anlattı.

Bakan Bayraktar, "Şu anda Suriye'nin ve Irak'ın da gaza ihtiyacı var, dolayısıyla altyapımız aracılığıyla bu komşu ülkelere gaz tedarik edebiliriz." dedi.

Petrol ve gaz üretimini artırmak için çalıştıklarını aktaran Bayraktar, Somali açık deniz sahasında 3 boyutlu sismik çalışmaların sürdüğünü ve yakında Libya'da da çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

"YAKINDA BÜYÜK BİR YATIRIM DUYURACAĞIZ"

Bayraktar, yenilenebilir enerji gibi karbon dışı kaynaklarla elektrik üretimine de odaklandıklarına dikkati çekerek, bu alanda açıkladıkları programa yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi gördükleri kaydetti.

Bu kapsamda 2 gigavatlık kapasite tahsis ettiklerini bildiren Bayraktar, yakın zamanda uluslararası bir şirketin Türkiye'de güneş enerjisi projesine yatırımını duyuracaklarını ifade etti.

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