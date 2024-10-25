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Ekonomi

Doğal gaz ve petrol için veri toplayacak! Oruç Reis hedefine ulaştı

Somali'de doğal gaz ve petrol için veri toplayacak olan Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni görev yerine ulaştı.

AA25 Ekim 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Doğal gaz ve petrol için veri toplayacak! Oruç Reis hedefine ulaştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz." paylaşımında bulundu.

- SOMALİ AÇIKLARINDA DOĞAL GAZ VE PETROL İÇİN VERİ TOPLAYACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

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