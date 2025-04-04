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Ekonomi

Doğal gaz yatakları işletilecek! Aliyev'den 'sonlandırın' çağrısı

Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azeri-Çırak-Güneşli ve Abşeron gibi yatakların işletilmesiyle üretimi artıracaklarını belirterek, 'Maden projelerine finansmanı durdurmaya karar veren uluslararası finans kuruluşlarının bu politikalarını sonlandırması gerekiyor.' diye konuştu.

AA4 Nisan 2025 Cuma 10:51 - Güncelleme:
Doğal gaz yatakları işletilecek! Aliyev'den 'sonlandırın' çağrısı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile ABD, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Bosna Hersek, Moldova, İtalya, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 24 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Aliyev, yaptığı konuşmada, Güney Gaz Koridoru sürecine katılan ülkelerin sayısının arttığını ve güçlü işbirliği kurarak başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

Enerji güvenliğinin hiç olmadığı kadar ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası haline geldiğini vurgulayan Aliyev, bugün sanayi güvenliğinin de gündemde olduğunu, sanayi güvenliği için ise enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Aliyev, ülkesinin doğal gaz ihracatına değinerek, "Azerbaycan, enerji alanında Avrupa'nın güvenilir ortak ve gaz sağlayıcısıdır. Bugün 12 ülkeye gaz satıyoruz. Bunlardan 10'u Avrupa ülkesidir, 8'i ise AB üyesidir. Avrupa'ya gaz tedariki coğrafyamız genişleyecektir zira bazı Avrupa ülkelerinde gaz dağıtım şebekelerinin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Bazılarında var, bazılarında ise genişletilmesi gerekiyor. Azerbaycan, bunu yapmayı planlıyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın Avrupa'da gaz tedarik coğrafyası artacaktır." ifadelerini kullandı.

- "MADEN PROJELERİNE FİNANSMANI DURDURMAYA KARAR VEREN ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARININ BU POLİTİKALARINI SONLANDIRMASI GEREKİYOR"

Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP'tan oluşan Güney Gaz Koridoru'nun tam gücüyle çalıştığının altını çizen Aliyev, bu hattın iletim kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Aliyev, Azeri-Çırak-Güneşli ve Abşeron gibi yatakların işletilmesiyle üretimi artıracaklarını belirterek, "Fakat bunun için Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve güvenilir ortaklık gereklidir. Bunun için finansal kaynak gerekiyor. Maden projelerine finansmanı durdurmaya karar veren uluslararası finans kuruluşlarının bu politikalarını sonlandırması gerekiyor." dedi.

Ülkesinin yeşil enerji projelerine de değinen Aliyev, bu sayede tasarruf edeceklerini ve daha fazla doğal gaz ihracatı olanağına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

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