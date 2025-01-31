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Ekonomi

Doğal gaza Şubat ayında zam yapılacak mı? BOTAŞ'tan resmi açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

AA31 Ocak 2025 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Doğal gaza Şubat ayında zam yapılacak mı? BOTAŞ'tan resmi açıklama
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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