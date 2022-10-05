Doğal gazda derin nefes! Çare Türkiye'nin yanı başında bulundu

Bulgaristan Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu'ndan alınan bilgilere göre, Azerbaycan gazını taşıyan Yunanistan-Bulgaristan Interconnector'un (IGB) devreye alınmasıyla Bulgaristan'da toptan gaz fiyatı yüzde 34 düştü.

Düzenleme komisyonu, Ekim ayı için doğal gazın toptan satış fiyatını bir önceki aya göre yüzde 34 düşüşle MWh başına 233,36 leva (116,93 $) olarak onayladı.

DOĞAL GAZDA DERİN NEFES



Komisyondan yapılan açıklamada, "Ekim ayı için önemli ölçüde düşük olan fiyat, Azerbaycan'dan doğal gaz tedariki için uzun vadeli sözleşme kapsamındaki çok rekabetçi fiyat koşullarından kaynaklanmaktadır. Tedarik edilen miktarların fiyatı tamamen 6 yıllık petrol tekliflerinden oluşmaktadır. Aylar önce ve Avrupa gaz piyasalarındaki döviz fiyatlarının dinamiklerine bağlı değil" denildi.

Yunanistan-Bulgaristan Interconnector'ın açılış töreni 8 Temmuz'da Gümülcine'de, (IGB) açılış töreni ise 1 Ekim'de Bulgaristan'da yapıldı.

Daha önce, Azerbaycan'ın 2022 yılı sonuna kadar Bulgaristan'a yaklaşık 600 milyon metreküp doğalgaz ihraç edeceği bildirilmişti. Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov daha sonra, bir önceki miktardan bağımsız 200-300 milyon metreküp doğal gaz için Azerbaycan'dan Bulgaristan'a en azından ısıtma sezonu için gaz arzını artırmaya yönelik müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

IGB GAZ BORU HATTININ DETAYI



IGB gaz boru hattı, Gümülcine (Yunanistan) bölgesindeki Yunan Ulusal Gaz İletim Sistemini (DESFA SA) ve Trans-Adriyatik gaz boru hattını (TAP AG) ve Bulgaristan gaz iletim sistemini (Bulgartransgaz EAD) bağlamak için tasarlanmıştır. Doğalgaz boru hattının toplam uzunluğu 182 km, boru çapı 32' (inc) olup, Yunanistan-Bulgaristan istikametinde 3 milyar m3/yıl'a varan tasarım kapasitesi bulunmaktadır.

Boru hattı, piyasa ilgisine ve komşu gaz iletim sistemlerinin kapasitelerine bağlı olarak kapasitesini 5 bcm/yıl'a kadar artırmak üzere tasarlanmıştır.