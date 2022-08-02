Doğal gazda yeni rekor hazırlığı! Tam 11 milyar metreküp

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Norveç, Cezayir ve Azerbaycan'dan daha fazla boru hattı gazı satın alma konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ayrıca Borell, AB'nin, Rusya'nın gaz ithalatındaki payının yılbaşındaki yüzde 40'tan bugün yüzde 20'ye düşürülmesiyle başa çıkmayı başardığını, özellikle de gaz kullanım payı iki katına çıkmış olan daha fazla LNG satın alarak başa çıktığını kaydetti.

DOĞAL GAZDA 11 MİLYAR METREKÜP HEDEFİ

Azerbaycan TAP ve TANAP aracılığıyla 2022'nin sonunda Avrupa'ya gaz arzını 9,1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor ve 2023'te gaz arz hacminin 11 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

İmzalanan anlaşmalara ilişkin Borell, "Temmuz ayında, Enerjide Stratejik Ortaklık üzerine bir Mutabakat Muhtırası'nın imzalanmasını memnuniyetle karşıladığımız AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi'ne eş başkanlık ettim. Daha uzun vadede, bu çeşitlendirme hamlesiyle daha fazla ilerleme bekleyebiliriz. Ancak Acı gerçek şu ki, bu kış için Rus dışı kaynaklardan alabileceğimiz ekstra gazın sınırlarına yaklaşıyoruz. Bu nedenle, büyük kısmı enerji tasarrufundan, yani talep azalmasından gelmek zorunda kalacak" dedi.

ENERJİ ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

18 Temmuz'da Azerbaycan ve Avrupa Komisyonu, enerji sektöründe stratejik işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Belge, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından imzalandı.

AB ve Azerbaycan, enerji krizinin ortasında artan gaz arzı konusunda aktif diyalog halindeler. AB-Azerbaycan enerji işbirliği yeni bir seviyeye ulaştı ve Güney Gaz Koridoru çerçevesinde devam ediyor. AB, enerji arzının çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir ve Güney Gaz Koridoru bu açıdan özellikle önemlidir.

TANAP DETAYI

Hatırlamak gerekirse, 31 Aralık 2020'de TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) inşaatının tamamlanmasıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz tedarikine başladı. SGC, Hazar ve Orta Doğu bölgelerinden Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu için Avrupa Komisyonu'nun bir girişimidir. Azerbaycan'dan Avrupa'ya uzanan güzergah, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP'tan oluşuyor.

Geçen yıl TAP, Avrupa'ya 8,1 milyar metreküp gaz taşıdı. Azerbaycan, 2022'nin sonunda Avrupa'ya gaz arzını 9,1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor ve 2023'te gaz arz hacminin 11 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.