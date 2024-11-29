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Ekonomi

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ yeni tarifeyi yayımladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), aralık itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ yeni tarifeyi yayımladı
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda aralıktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

  • BOTAŞ
  • doğal gaz
  • tarife değişikliği

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