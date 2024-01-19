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Ekonomi

Doğalgaz merkezi için görüşmeler başlıyor: Rus gazı dünyaya Türkiye'den satılacak

Türkiye enerjide merkez olmaya hazırlanıyor. Türk heyeti, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezinin detaylarını görüşmek için Rusya'ya gidiyor. Türkiye bu hamle ile Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olacak.

Sabah19 Ocak 2024 Cuma 07:45 - Güncelleme:
Doğalgaz merkezi için görüşmeler başlıyor: Rus gazı dünyaya Türkiye'den satılacak
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Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olmaya hazırlanıyor. Bu yıl Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezinin detaylarını görüşmek için BOTAŞ heyeti bu hafta St. Petersburg'a giderek, Gazprom yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.

ZİYARET BU HAFTA

Kasım 2023'te gerçekleşen Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı çerçevesinde Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın görüşmelerinde planlanan teknik ziyaret bu hafta gerçekleşecek. Görüşmede Novak, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg'a bir ziyaret planladığını, projenin uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söylemişti.

İKMAL MERKEZİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Astana'da yaptıkları görüşmede Putin, "Doğalgaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" önerisini gündeme getirmişti. Bu öneri Türkiye tarafından olumlu karşılanmıştı. Rusya tarafından bölgede bir Doğalgaz İkmal Merkezi kurulması halinde Rus gazı Avrupa'ya ve uzak coğrafyalara Türkiye üzerinden açılacak.

TRAKYA ENERJİ ÜSSÜ OLACAK

Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası ile de doğalgazda merkez ülke olma hedefi için bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı. Sabah'ın haberine göre, Trakya'da kurulacak doğalgaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak.

TÜRKİYE'NİN TEDARİK VE İLETİM İÇİN SAHİP OLDUĞU HATLAR

BATI HATTI: Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren, İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı, 845 kilometre uzunluğunda. Kapasitesi 14 milyar metreküp.

MAVİ AKIM: Rusya'dan Karadeniz geçişli şekilde Türkiye'ye ulaşan hat ile yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz geliyor. Rusya topraklarında, İzobilnoye-Djubga arasında bir boru hattı sistemi; Karadeniz geçişinde, Djubga-Samsun arasında paralel iki hat, Türkiye topraklarında Samsun- Ankara arasında da bir boru hattı sistemi olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

TANAP: Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasını sağlıyor. TANAP'tan sağlanan doğalgaz akış miktarı, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) dahil 29.7 milyar metreküpe ulaştı.

TÜRKAKIM: Hat, Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Türkiye'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanıyor. Her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan proje Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz arzının yanı sıra Avrupa'ya arza da imkan tanıyor.

İRAN - TÜRKİYE: Doğubayazıt'tan başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya uzanıyor. Hattın bir kolu da Konya üzerinden Seydişehir'e ulaşıyor.

BAKÜ-TİFLİS-ERZURUM: Güney Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz sahasında üretilen doğalgaz Türkiye'ye ulaştırılıyor.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GAZ ENTERKONNEKSİYONU: Güney Avrupa Gaz Ringi'nin ilk aşaması olan hat, İpsala sınır noktasında Yunanistan'a giriş yaparak Gümülcine'de sona eriyor.

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