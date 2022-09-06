Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? E-Devlet Doğalgaz yardımı başvuru ekranı

Doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Doğalgaz yardımı başvuru şartlarını karşılayan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşlar destekten yararlanabilecek. Peki Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte E-Devlet Doğalgaz yardımı başvuru ekranı

Doğalgaz yardımı başvuruları Eylül'ün 5'inden itibaren e-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Yardıma muhtaç kişilere sağlanacak Doğalgaz yardımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl olduğu gibi bu sene de devam edecek doğalgaz tüketim desteği için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, 'Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, 'Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , geçen sene doğalgaz yardımı için hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek"

Doğalgaz yardımı için bu yıl da aynı şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Doğalgaz yardımı, hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecekler.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.