Doğalgaz yardımı kimlere verilir? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Çalışanların doğalgaz ve elektrik fatura borçlarının silinmesini sağlayacak düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Peki Çalışanlara doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" ödemeleri kapsamında çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

Doğalgaz ve elektrik desteğiyle hem işverenler hem de çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Temmuz 2023'e kadar elektrik ve doğalgaz yardımı yapan işverenler vergi indirimi alacak. 1.000 TL'ye kadar yapılan yardımlar bu indirimi kapsayacak.

İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacak. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.

1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

1000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

İstisna 09.11.2022 – 30.06.2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.

Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı. Bu nedenle tüm özel sektör çalışanları 1000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından faydalanmayacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPACAK?

Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren 1000 TL doğalgaz yardımını 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

Doğalgaz ve elektrik desteğiyle hem işverenler hem de çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar elektrik ve doğalgaz yardımı yapan işverenler vergi indirimi alacak. 1.000 TL'ye kadar yapılan yardımlar bu indirimi kapsayacak.

İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacak. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.