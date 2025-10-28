İSTANBUL 19°C / 10°C
Ekonomi

Doğanşehir kırsal dönüşüme örnek olacak! En büyük köy konutları projesinde sona doğru

Asrın felaketinden etkilenen Malatya Doğanşehir'de yapımı süren ve 'deprem bölgesinin en büyük köy tipi afet konutları projesi' olarak nitelendirilen 705 konuttan 373'ü tamamlanarak afetzedelere teslim edildi. Kalan konutların tamamlanması için gün sayılıyor.

AA28 Ekim 2025 Salı 11:38 - Güncelleme:
Doğanşehir kırsal dönüşüme örnek olacak! En büyük köy konutları projesinde sona doğru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Malatya'nın farklı bölgelerinde kalıcı ve köy tipi konutların inşaatı devam ediyor.

Bu kapsamda Doğanşehir'in kırsal Polat Mahallesi'nde geçen yıl ocak ayında temeli atılan 705 köy tipi kırsal afet konutunun tamamının yıl sonunda teslim edilmesi öngörülüyor.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, AA muhabirine, bazı konutların tamamlandığını, bu kapsamda 373 hak sahibine anahtar tesliminin yapıldığını söyledi.

Bölgede sosyal alanların da yapıldığını ifade eden Sungur, konutların kaba inşaatının bittiğini, evlerin içindeki ince işlerin sürdüğünü belirtti.

Sungur, "Bu alan, deprem bölgesindeki en büyük toplu kırsal konut alanı konumunda. Yıl sonuna kadar tüm konutların anahtar teslimini yapmayı hedefliyoruz." dedi.

- "MODERN VE DÜZENLİ BİR KÖY YERLEŞİMİ ORTAYA ÇIKTI"

Sungur, Polat Mahallesi'nin depremlerden en fazla etkilenen yerleşimlerden biri olduğunu anımsatarak, yerleşim planının özel olarak hazırlandığını kaydetti.

Konutlarda her detayın düşünüldüğünü anlatan Sungur, "Yerleşim planı bölgenin topografyasına uygun biçimde tasarlandı. Bu sayede modern ve düzenli bir köy yerleşimi ortaya çıktı. Polat Mahallesi, proje tamamlandığında bölgenin merkez köylerinden biri haline gelecek. Ayrıca sosyal donatı alanlarıyla ilgili çalışmalar da eş zamanlı devam ediyor." ifadesini kullandı.

- KONUTLAR VATANDAŞLARIN BAHÇESİNE YAKIN PLANLANDI

Köy konutlarının vatandaşların tarım arazilerine ve meralarına yakın olacak şekilde planlandığını dile getiren Sungur, "Polat Mahallemiz geniş tarım alanlarına ve nüfus kitlesine sahip. Konutlarımızın hem meralara hem tarım arazilerine yakın olması, vatandaşlarımızın kayısı bahçelerine ve hayvancılık yaptıkları alanlara erişimini kolaylaştıracak. Bu da bölge halkı için büyük bir avantaj sağlayacak." diye konuştu.

